Турция рассказала о переговорах с Россией по Идлибу

Мевлют Чавушоглу рассказал, что переговоры Анкары и Москвы по разрешению ситуации в сирийском Идлибе будут продолжены.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин могут провести переговоры в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе.

Также министр рассказал, что в ходе встреч в Анкаре и Москве представители Турции и России обсудили выполнение сочинских соглашений, обменялись мнениями по разрешению сирийского конфликта и картами, на которых указано расположение турецких и российских объектов. Помимо этого он отметил, что контакты двух стран будут продолжены, так как Анкару не устраивают результаты переговоров по Идлибу. Чавушоглу пояснил, что Турция настаивает на прекращении атак со стороны сирийского режима, пишет РИА Новости.