Кремль отреагировал на возможную операцию Турции в Идлибе

Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена продолжать рабочие контакты с Анкарой, чтобы не допустить обострения ситуации в Идлибе.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную турецкую военную операцию в отношении сирийских властей худшим сценарием развития ситуации в Идлибе. Также он призвал пока не придерживаться наихудшего варианта событий, ведь Анкара может направить свои силы на борьбу против террористических группировок в Сирии, а не легитимных сирийских властей. Песков добавил, что Россия намерена продолжать рабочие контакты с Турцией, чтобы не допустить обострения ситуации в Идлибе, пишет РБК.

Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности в любой момент начать военную операцию в сирийском Идлибе.