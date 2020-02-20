Коронавирус обнаружен еще у двух россиян с лайнера Diamond Princess

Заболевшие чувствуют себя хорошо, ярко выраженных симптомов заболевания у них не наблюдается.

Еще двое россиян с судна Diamond Princess оказались зараженными коронавирусом, информирует РИА Новости со ссылкой на японское посольство. Как сообщается, в ближайшее время они будут доставлены в больницу. По словам дипломатов, граждане России чувствуют себя хорошо, на данный момент ярко выраженных симптомов у них не обнаружено.

Напомним, что о первом случае заболевания россиян на лайнере стало известно 18 февраля. Супругов отправили в специализированное медучреждение, у женщины диагноз коронавируса к данному моменту не подтвержден.