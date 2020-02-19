На круизном лайнере Diamond Princess сняли карантин

Сегодня лайнер могут покинуть примерно 500 человек, у которых не обнаружили коронавирус.

В Японии с судна Diamond Princess сняли карантин, информирует РИА Новости. Напомним, что круизный лайнер находился в закрытом режиме в течение 14 дней в порту Иокогамы. Пассажиры постепенно сходят на берег. Около судна туристов ожидают несколько десятков автобусов.

По информации агентства, сегодня лайнер могут покинуть примерно 500 человек, у которых не обнаружили коронавирус. Как уточняется, все они люди преклонного возраста. В числе тех, кто должен сойти на берег, находится и двое россиян.

Что касается заболевших, то их также выводят с лайнера, чтобы отправить на лечение в специализированные медучреждения.