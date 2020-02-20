Путин заявил, что его тандем с Медведевым не распадался

Глава РФ подчеркнул, что ничего не распалось, и с бывшим главой кабмина они как работали, так и работают.

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что его тандем с бывшим премьером Дмитрием Медведевым не распадался. Об этом глава государства заявил во время беседы в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». Путин подчеркнул, что ничего не распалось, и с бывшим главой кабмина они как работали, так и работают.

«Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно», - добавил глава РФ.

Что касается недавних кадровых перестановок, то, как отметил Путин, вопрос отставки правительства с Медведевым обсуждался до того, как все произошло.