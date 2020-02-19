В ГД поддержали поправку о неприкосновенности экс-президентов России

Поправка о неприкосновенности бывших президентов России войдет в новый вариант проекта закона о внесении изменений в Конституцию РФ, который будет рассмотрен Госдумой во втором чтении.

Проект закона о внесении изменений в Конституцию России в настоящее время дорабатывается ко второму чтению в Государственной думе РФ. Так, комитет Думы по госстроительству и законодательству одобрил новые изменения, в числе которых рассматривалась инициатива о внесении в Конституцию пункта о неприкосновенности бывших лидеров России.

По словам главы комитета и сопредседателя профильной рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России Павла Крашенинникова, данная поправка является целесообразной, так как дает гарантии спокойной работы в новой должности бывшим руководителям страны. При этом Крашенинников особо подчеркнул, что в 93 статье Конституции будет предусмотрен механизм, согласно которому бывшие лидеры России могут быть лишены неприкосновенности, пишет Российская газета.