В ГД поддержали поправку о неприкосновенности экс-президентов России
Поправка о неприкосновенности бывших президентов России войдет в новый вариант проекта закона о внесении изменений в Конституцию РФ, который будет рассмотрен Госдумой во втором чтении.
Проект закона о внесении изменений в Конституцию России в настоящее время дорабатывается ко второму чтению в Государственной думе РФ. Так, комитет Думы по госстроительству и законодательству одобрил новые изменения, в числе которых рассматривалась инициатива о внесении в Конституцию пункта о неприкосновенности бывших лидеров России.
По словам главы комитета и сопредседателя профильной рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России Павла Крашенинникова, данная поправка является целесообразной, так как дает гарантии спокойной работы в новой должности бывшим руководителям страны. При этом Крашенинников особо подчеркнул, что в 93 статье Конституции будет предусмотрен механизм, согласно которому бывшие лидеры России могут быть лишены неприкосновенности, пишет Российская газета.
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Мне кто нибудь объяснит для чего объяснит, для чего хотят внеси поправку о неприкосновенности экс-президентов, если тот или иной гражданин отработав на посту Президента честно, не нарушая ни одну статью Конституции РФ, так зачем ему тогда данная поправка. А раз хотят в срочном порядке внести в Конституцию РФ, значит наши Президенты Конституцию РФ нарушали, а поэтому хотят себе обезопасить от преследования. Далеко ходить не будем, возьмем к примеру ст.31 Конституции РФ. Согласно данной статьи: Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. А что на деле, даже за одиночные пикеты граждан арестовывают и привлекают как к административной, так и к уголовной ответственности, а в отдельных случаях даже избивают дубинками. Нарушают Конституцию наши власти, нарушают, должны за это нести ответственность, должны. Так что наши власти это хорошо понимают и хотят себе обезопасить, но это вряд ли им поможет.