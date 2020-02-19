В Минэкономразвития пересмотрели свой прогноз по росту населения России

Министерство экономического развития России пересмотрело в сторону ухудшения свой пятилетний прогноз по численности населения страны.

Специалисты Министерства экономического развития России скорректировали свой предыдущий прогноз численности граждан России за пятилетний период с 2020 года по 2024 год. Так, эксперты ведомства ожидают, что количество граждан России в 2020 году составит не 147 млн человек, прогнозируемых ранее, а опустится до 146,8 млн человек, прогноз численности россиян на 2021 год ухудшен с показателя в 147,3 млн человек до 147 млн человек, в 2022 году общее количество россиян, проживающих в России, согласно новому прогнозу, составит не 147,7 млн человек, а 147,2 млн человек, в 2023 году прогнозный показатель понизится со 148,2 млн человек до 147,4 млн человек, а в 2024 году ожидаемая численность населения страны опустится до 147,5 млн со 148,7 млн человек, пишет ТАСС.