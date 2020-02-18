Кремль отреагировал на идею о неприкосновенности экс-президентов

Дмитрий Песков отказался комментировать все предложенные поправки в Конституцию РФ до тех пор, пока соответствующий список не будет утвержден.

18 февраля официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициатива о неприкосновенности российских экс-лидеров является предметом обсуждения в рамках рабочей группы по поправкам к Конституции. Также представитель подчеркнул, что Кремль не планирует комментировать все предложенные инициативы по изменениям в главный закон страны до тех пор, пока соответствующий список не будет утвержден, пишет "Известия".

Ранее сообщалось, что глава Союза женщин России, член рабочей группы по поправкам в Конституцию Екатерина Лахова предложила закрепить неприкосновенность экс-президентов РФ в основном законе страны.