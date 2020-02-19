"Газпром" обсудил с OMV AG СП-2

Алексей Миллер и Райнер Зеле обсудили двустороннее сотрудничество в энергетической сфере и реализацию газопровода СП-2.

В среду, 19 февраля, руководитель ПАО "Газпром" Алексей Миллер и исполнительный директор австрийской компании OMV AG Райнер Зеле провели в Москве рабочую встречу, в ходе которой стороны обсудили двустороннее сотрудничество в энергетической сфере, а также строительство газопровода "Северный поток - 2" (СП-2).

Напомним, что в декабре прошлого года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ввел санкции против СП-2, потребовав от компаний, занимающихся прокладкой труб газопровода, немедленно прекратить строительные работы, пишет РИА Новости.