"Нафтогаз" планирует получить $8 млрд за потерю активов в Крыму

Украинская компания "Нафтогаз" оценила понесенные убытки от потери своих активов в Крыму в $8 млрд.

Украинский "Нафтогаз" определился с суммой убытков, которые понесла компания от потери своих крымских активов в 2014 году, когда полуостров вошел в состав РФ. Согласно документу, поданному украинской стороной в Постоянную палату третейского суда в Гааге, где проходит разбирательство по вопросу компенсации Украине российской стороной убытков за потерю имущества в Крыму, сумма требуемая к выплате, с учетом процентов, составляет порядка $8 млрд, пишет ТАСС.