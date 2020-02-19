Мосгордума освободила Дмитриева от должности руководителя аппарата парламента

Врио руководителя аппарата Мосгордумы назначен Александр Таранов.

В Среду, 19 февраля, председатель счетной комиссии Лариса Картавцева сообщила, что Московская городская дума освободила Юрия Дмитриева от должности главы аппарата парламента. Также она отметила, что временно исполняющим обязанности руководителя был назначен замглавы аппарата Мосгордумы Александр Таранов.

По словам Юрия Дмитриева, он решил освободить занимаемую должность по собственному желанию, пишет РИА Новости.