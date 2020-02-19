Песков прокомментировал увольнение Суркова

Дмитрий Песков рассказал, что Владислав Сурков уволился по собственному желанию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что экс-помощник главы Российской Федерации Владислав Сурков уволился по собственному желанию, подчеркнув, что причины ухода ему не известны. Кроме того представитель рассказал, что ничего не знает о его будущей деятельности. Также представитель выразил уверенность, что "опыт и талант Суркова найдут свое применение", пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что лидер РФ Владимир Путин подписал указ об отставке своего помощника. Отмечается, что Сурков занимал этот пост с 2013 года.