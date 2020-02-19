Песков прокомментировал увольнение Суркова
Дмитрий Песков рассказал, что Владислав Сурков уволился по собственному желанию.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что экс-помощник главы Российской Федерации Владислав Сурков уволился по собственному желанию, подчеркнув, что причины ухода ему не известны. Кроме того представитель рассказал, что ничего не знает о его будущей деятельности. Также представитель выразил уверенность, что "опыт и талант Суркова найдут свое применение", пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что лидер РФ Владимир Путин подписал указ об отставке своего помощника. Отмечается, что Сурков занимал этот пост с 2013 года.
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1. жоржик. ну и чо Вы пристали? Уволил, отстранил. 2. Он что вообще лично для Вас или других представляет? 3. Да ничего КРОМЕ ДЕМОНСТРАЦИИ ТОГО, КАК ХОМО САПИЕНС ВЫЖИЛ СРЕДИ ЭТОГО БАРДАКА;. ;, ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ можете давать (куда хотите э) денисовцам, неандертальцам, лишь бы ВАШ РОД ВЫЖИЛ... 4. или как русские уходить в леса и болота, куда ни одна ...не доберётся, а если и доберётся ТО ОБРУСЕЕТ ВО ВТОРОМ ПОКОЛЕНИИ, а в третьем эти ДУНЬКИ ЗАХОТЯТ? или ЗАХОЧЮТ? в Европу или на родину предков...5. а хде родина предков? В ЭФИОПИИ. 6. вот как Вы нами управляете, когда не знаете где родина предков.. 7. Один Теодор Герцль был прав, когда хотел в Уганду...8. да ПРАКТИЧЕСКИ любой из Вас согласился бы быть "уволенным" Сурковым или его бабой ....
Сурковы, Володины и прочая шваль..... Когда будут Калашниковы и Королевы!?