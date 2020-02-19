ЦБ назвал главный способ хищения средств у россиян

В прошлом году при покупках в интернете мошенникам удалось похитить у граждан России почти 3 млрд рублей.

Большую часть денег с банковских счетов россиян злоумышленники похитили во время покупок в интернете (через CNP-транзакции). Об этом сообщает издание "Российская газета", ссылаясь на обзор центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Центрального Банка Российской Федерации. Также в документе сказано, что в 2019 году при покупках в интернете мошенникам удалось похитить у российских граждан около 3 млрд рублей. Отмечается, что чаще всего злоумышленники использовали методы социальной инженерии.