В РФ повысят социальные пенсии

Антон Котяков заявил, что в 2020 году расходы на индексацию пенсий составят около 21,7 млрд рублей.

Глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков рассказал, что с 1 апреля текущего года социальные пенсионные выплаты будут проиндексированы на 6,1%. Он подчеркнул, что индексация будет способствовать повышению уровня пенсионного обеспечения примерно 4 млн человек преклонного возраста, из которых почти 3,2 млн россиян являются получателями соцпенсий. Также Котяков добавил, что в 2020 году дополнительные расходы на индексацию пенсий составят около 21,7 млрд рублей, пишет РИА Новости.