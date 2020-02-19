В РФ повысят социальные пенсии
Антон Котяков заявил, что в 2020 году расходы на индексацию пенсий составят около 21,7 млрд рублей.
Глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков рассказал, что с 1 апреля текущего года социальные пенсионные выплаты будут проиндексированы на 6,1%. Он подчеркнул, что индексация будет способствовать повышению уровня пенсионного обеспечения примерно 4 млн человек преклонного возраста, из которых почти 3,2 млн россиян являются получателями соцпенсий. Также Котяков добавил, что в 2020 году дополнительные расходы на индексацию пенсий составят около 21,7 млрд рублей, пишет РИА Новости.
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от такого счастья которое обещают в россии люди убегают из России или умирают. Ура !
никогда не предполагала, что людей с 8000 рублей отправят на последнее экономическое место. бессовестные. и очень бессовестные. а вообще России нет и это надо признать.
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странные люди в России у власти. А вот на Собчак посмотрю и думаю, что шла бы она по улице и никто бы не обратил внимание и на остальных, а тут доверили целую страну , вот и смеется с России весь Мир.