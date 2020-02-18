В РФ хотят вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Если законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам примут, тогда расходы ПФР в 2020 году возрастут на 368,5 млрд руб.

Член Совфеда Василий Иконников предложил с 2020 года восстановить механизм индексации пенсий экономически занятым пенсионерам. Уточняется, что сенатор внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму Российской Федерации.

По словам Иконникова, если данный документ одобрят, тогда расходы Пенсионного фонда России в этом году возрастут на 368,5 млрд руб., в 2021 году - на 426,4 млрд руб., а в 2022 году - на 524,6 млрд руб., пишет РИА Новости.