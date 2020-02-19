Турция готова начать операцию в Идлибе

Это произойдет в том случае, если страны, с которыми ведутся переговоры, не сделают «то, что нужно».

Тайип Эрдоган в ходе своего выступления перед членами правящей Партии справедливости и развития рассказал о том, что Турция готова приступить к старту военной операции в Идлибе, передает РИА Новости. По его словам, это произойдет в том случае, если страны, с которыми ведутся переговоры, не сделают «то, что нужно».

«Пока мы не получили результата переговоров, который бы нас удовлетворял», - заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Анкара целиком готова проводить операцию в Идлибе. Дело только в вопросе времени, и к операции можно приступить в любую минуту. Эрдоган также подчеркнул, что это является жизненно важной для Турции операцией. Кроме этого, он проинформировал о том, что провел переговоры с главой США Дональдом Трампом, обсудив с ним возможные действия Турции.