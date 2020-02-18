Президент РФ подписал указ об увольнении Суркова

Новым помощником президента России по вопросам Украины станет Дмитрий Козак.

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 18 февраля, принял решение освободить Владислава Суркова от должности помощника главы государства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале президента РФ. Уточняется, что указ вступает в силу со дня подписания.

Как сообщает пресс-служба Кремля, новым помощником Владимира Путина по украинским вопросам станет заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак, пишет РИА Новости.