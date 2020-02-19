Песков прокомментировал решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Дмитрий Песков рассказал, что РФ изучает решение Гаагского суда в пользу экс-акционеров ЮКОСа с точки зрения защиты и оспаривания.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас Российская Федерация анализирует решение Апелляционного суда Гааги, согласно которому российская сторона должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в размере $50 млрд. Он пояснил, что соответствующие ведомства страны подробно изучают обстоятельства данного дела для того, чтобы оспорить это решение и разработать тактику защиты.
Накануне Гаагский суд обязал Российскую Федерацию выплатить $50 млрд экс-акционерам российской нефтяной компании ЮКОС, пишет РИА Новости.
Написать комментарий
Справедливость восторжествовала. Это звонок или первый урок ворам и рейдерам и тем кто считает, что они могут безнаказанно грабить все, что им хочется.
Главным судом в МИРЕ должен быть Басманный суд. Самый гуманный в мире.
отберут наворованное и что?
Гаагский суд для Гааги. Почему Россия законодательно не признаёт только российский верховный суд. Жестко и чётко обозначить позицию, и отстаивать права государства всеми способами.
Я вообще не понимаю, почему какой-то гаагский суд вершит внутренние дела России. Это даже смешно как-то. Какой умница привязал Россию к нему? Давно пора c этим покончить раз и навсегда, ибо этот злобный центр российской русофобии не будет решать в пользу России никогда (за исключением мелких дел)!!
самый несправедливый суд - гаагский суд ......
Так называемые бывшие акционеры ЮКОСА - бывшие, или даже настоящие, граждане РФ. По некоторым уже есть приговоры судов. Значит нужно их любым способом (в том числе с помощью спец. служб) либо доставить в РФ и посадить, либо ликвидировать. Так как делает США и Израиль. А также возместить весь ущерб, нанесенный РФ за счет их активов.