Песков прокомментировал решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

Дмитрий Песков рассказал, что РФ изучает решение Гаагского суда в пользу экс-акционеров ЮКОСа с точки зрения защиты и оспаривания.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас Российская Федерация анализирует решение Апелляционного суда Гааги, согласно которому российская сторона должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в размере $50 млрд. Он пояснил, что соответствующие ведомства страны подробно изучают обстоятельства данного дела для того, чтобы оспорить это решение и разработать тактику защиты.

Накануне Гаагский суд обязал Российскую Федерацию выплатить $50 млрд экс-акционерам российской нефтяной компании ЮКОС, пишет РИА Новости.