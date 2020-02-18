ГД ответила на решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

Михаил Емельянов считает, что решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа "носит политический характер".

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал вынесенный вердикт Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа, согласно которому Россия должна выплатить бывшим акционерам компании $50 млрд. По мнению политика, "данное решение носит политический характер", потому что российские власти не должны выплачивать такие суммы экс-акционерам ЮКОСа. Также Емельянов выразил надежду, что Конституционный суд примет сторону России, пишет РИА Новости.