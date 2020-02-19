В США арестовали мексиканца, которого обвиняют в работе на Россию

Как предполагают в американском Минюсте, мексиканца «завербовал» в прошлом году «некий чиновник из России».

В Майами (США) арестован гражданин Мексики Эктор Алехандро Кабреру Фуэнтеса. Как пишет Газета.ру со ссылкой на NBC News, мужчину обвиняют в работе на Россию во время его пребывания в США. Как предполагают в американском Минюсте, мексиканца «завербовал» в прошлом году «некий чиновник из России», запретив ему рассказывать об их встречах даже членам семьи. В ведомстве также заявляют, что Фуэнтеса даже якобы приезжал в Москву, чтобы получить задание, связанное с поиском местоположения одного из американских чиновников.