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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В США арестовали мексиканца, которого обвиняют в работе на Россию

19.02.2020 11:10
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В США арестовали мексиканца, которого обвиняют в работе на Россию

Как предполагают в американском Минюсте, мексиканца «завербовал» в прошлом году «некий чиновник из России».

В Майами (США) арестован гражданин Мексики Эктор Алехандро Кабреру Фуэнтеса. Как пишет Газета.ру со ссылкой на NBC News, мужчину обвиняют в работе на Россию во время его пребывания в США. Как предполагают в американском Минюсте, мексиканца «завербовал» в прошлом году «некий чиновник из России», запретив ему рассказывать об их встречах даже членам семьи. В ведомстве также заявляют, что Фуэнтеса даже якобы приезжал в Москву, чтобы получить задание, связанное с поиском местоположения одного из американских чиновников.

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