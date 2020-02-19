Небензя заявил, что Киев пытается сорвать минские соглашения

Это происходит, даже несмотря на декларацию политической воли к урегулированию, озвученной главой страны Владимиром Зеленским.

На Украине многие влиятельные чиновники пытаются саботировать исполнение договоренностей, связанных с урегулированием донбасского конфликта. Как передает РИА Новости, эту версию событий в ходе заседания ООН озвучил постпред РФ Василий Небензя. По его словам, это происходит, даже несмотря на декларацию политической воли к урегулированию, озвученной главой страны Владимиром Зеленским.

«Одной воли, правда, недостаточно, нужны конкретные шаги», - обратил внимание постпред.

Он также подчеркнул, что ситуацию невозможно урегулировать, не учитывая мнения жителей Донбасса.