Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 ФЕВ, 09:54 МСК
USD (ЦБ)    63,7698
EUR (ЦБ)    69,0882

19 ФЕВ, 09:54 МСК
USD (ЦБ)    63,7698
EUR (ЦБ)    69,0882
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Гидрометцентре рассказали о причинах аномально теплой зимы

19.02.2020 08:53
Комментарии
В Гидрометцентре рассказали о причинах аномально теплой зимы

Как рассказал представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, подобное явление не типично для этого сезона.

Аномальное тепло зимой в России можно объяснить тем, что теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири. Как рассказал представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, подобное явление не типично для этого сезона. Синоптик рассказал, что только в конце декабря – январе по причине северных потоков, которые были непродолжительное время, установился антициклон. В течение остального времени состояние погоды определялось воздушными массами из Атлантики. Вильфанд отметил, что не помнит за свою практику подобной ситуации.

Комментировать (без регистрации)
Наступившее в Москве тепло побило рекорд 1949 года
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Должники могут выдохнуть? В России хотят запретить отключать услуги ЖКХ

Должники могут выдохнуть? В России хотят запретить отключать услуги ЖКХ
Экономика

«Немыслимая война». Зачем Украина сталкивает Россию и Белоруссию лбами

«Немыслимая война». Зачем Украина сталкивает Россию и Белоруссию лбами
Политика 1

Отказывают в индексации. У властей есть деньги на работающих пенсионеров, но они их не дают?

Отказывают в индексации. У властей есть деньги на работающих пенсионеров, но они их не дают?
Экономика

Не поступятся тарифами? Правительство России предпочитает частным инвесторам естественные монополии

Не поступятся тарифами? Правительство России предпочитает частным инвесторам естественные монополии
Экономика

Ученые создали экологически чистую технологию, которая может генерировать электричество "из воздуха"

Ученые создали экологически чистую технологию, которая может генерировать электричество
Наука и технологии 2

Нефтяной шантаж. Чего Белоруссия и Россия добиваются друг от друга

Нефтяной шантаж. Чего Белоруссия и Россия добиваются друг от друга
Политика 1

Узнай, страна

Стартовал новый конкурс «Города для детей»

Стартовал новый конкурс «Города для детей»

В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом

В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом

В Кемеровской области впервые в России оборудовали очистные сооружения нового поколения на шахте

В Кемеровской области впервые в России оборудовали очистные сооружения нового поколения на шахте

В Иркутской области ввели в работу энерготранзит 220 кВ протяженностью 300 км за 12,6 млрд рублей

В Иркутской области ввели в работу энерготранзит 220 кВ протяженностью 300 км за 12,6 млрд рублей

Новости дня

18 ФЕВ, 23:44 На юге Москвы введен в строй первый дом по реновации в этом году На юге Москвы введен в строй первый дом по реновации в этом году
На круизном лайнере Diamond Princess сняли карантин
На круизном лайнере Diamond Princess сняли карантин
18 ФЕВ, 22:59 Кудрин оценил сделку по продаже акций Сбербанка Кудрин оценил сделку по продаже акций Сбербанка
18 ФЕВ, 22:29 Российские младшеклассники будут обеспечены горячим питанием Российские младшеклассники будут обеспечены горячим питанием
18 ФЕВ, 21:49 Россия запретила въезд гражданам Китая на свою территорию Россия запретила въезд гражданам Китая на свою территорию
18 ФЕВ, 21:37 "Нафтогаз" планирует получить $8 млрд за потерю активов в Крыму "Нафтогаз" планирует получить $8 млрд за потерю активов в Крыму
18 ФЕВ, 20:52 Исследование находит связь между чистящими средствами и детской астмой Исследование находит связь между чистящими средствами и детской астмой
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
18 ФЕВ, 20:11 Президент РФ подписал указ об увольнении Суркова Президент РФ подписал указ об увольнении Суркова

Узнай, страна!

18 ФЕВ, 17:25 Стартовал новый конкурс «Города для детей» Стартовал новый конкурс «Города для детей»
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
18 ФЕВ, 13:45 В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter