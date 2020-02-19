В Гидрометцентре рассказали о причинах аномально теплой зимы

Как рассказал представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, подобное явление не типично для этого сезона.

Аномальное тепло зимой в России можно объяснить тем, что теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири. Как рассказал представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, подобное явление не типично для этого сезона. Синоптик рассказал, что только в конце декабря – январе по причине северных потоков, которые были непродолжительное время, установился антициклон. В течение остального времени состояние погоды определялось воздушными массами из Атлантики. Вильфанд отметил, что не помнит за свою практику подобной ситуации.