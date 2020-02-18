Наступившее в Москве тепло побило рекорд 1949 года

Последний рекорд случился в 1949 году: температура воздуха была на отметке плюс 4,4 градуса.

Вторник для российской столицы оказался самым теплым днем зимы, о чем РИА Новости проинформировал представитель центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, рекорд уже имеет место быть: утром в Москве зафиксировано плюс 4,5 градуса. «Днем он будет перекрыт на несколько градусов», — пояснил эксперт. Отметив, что последний рекорд случился в 1949 году: температура воздуха была на отметке плюс 4,4 градуса.

Эта зима, как отмечают синоптики, во всей европейской России была весьма теплой. Что касается весны, то, в частности, март ожидается в пределах нормы, с учетом вероятных заморозков до минус пяти.