Россиянка, находящаяся на лайнере Diamond Princess, инфицирована коронавирусом

Россиянку, находящуюся на судне Diamond Princess в порту японской Иокогамы, у которой обнаружили коронавирус, доставят в больницу.

На судне Diamond Princess, которое в настоящее время находится на карантине в порту Иокогамы в Японии, находятся несколько граждан России. По данным российского посольства в Японии, одна россиянка заразилась коронавирусом и, по законам Японии, будет доставлена в медицинское учреждение Иокогамы.

Напоминаем, что круизный лайнер Diamond Princess находится на карантине в порту Иокогамы с 3 февраля. На его борту находились 3711 человек: 2666 гостей и 1045 членов экипажа. Согласно последним данным, более 450 человек, находящихся на судне, заразились коронавирусом. В посольстве РФ в Японии сообщили, что эвакуация россиян начнется после 19 февраля, когда закончится срок карантина, пишет РИА Новости.