На юге Москвы введен в строй первый дом по реновации в этом году

В ЮАО Москвы введен в строй первый в текущем году дом по программе реновации.

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Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

В сообщении отмечается, что построенное здание расположено по адресу: ул. Судостроительная, д. No 3. В монолитном доме 120 квартир (общая площадь квартир составляет 5500 тыс. кв. м).



Отделка в помещениях производилась в соответствии со стандартами программы реновации. Во дворе дома построена детская площадка и оборудована зона для отдыха. Новый дом прошел все необходимые технические проверки.

В соответствии с программой реновации столичного жилья, утвержденной 3 года назад, более 1 млн человек должны будут переселиться из старого жилья в новые квартиры, которые будут построены за счет города. На сегодняшний день в рамках программы в городе сдано более 50 зданий, пишет РИА Новости.