Кудрин оценил сделку по продаже акций Сбербанка

Глава Счетной платы назвал разумной сделку по продаже акций Сбербанка Правительству РФ.

Сделка по продаже Банком России контрольного пакета акций Сбербанка Правительству РФ является разумной, а средства Фонда национального благосостояния обоснованным источником для оплаты акций. Так прокомментировал планирующуюся продажу Сбербанка Правительству глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Причем, по его словам, Сбербанк должен был, рано или поздно, перейти в собственность Правительства для того, чтобы снять конфликт интересов, так как Банк России является как держателем акций коммерческой организации, так и выполняет функции регулятора. Также Кудрин увидел в желании провести сделку смягчение бюджетного правила, пишет РБК.