Счетная палата проверит сделку по продаже акций Сбербанка

Счетная палата России собирается проверить сделку по продаже акций Сбербанка и будет настаивать на объяснении экономической целесообразности ее проведения.

Аудитор Счетной палаты России Алексей Саватюгин, который курирует целесообразное расходование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил, что ведомство проанализирует механизм сделки по покупке Правительством РФ контрольного пакета акций Сбербанка за счет средств ФНБ. По его словам, сделка Банка России и Правительства станет самым крупным расходом средств Фонда. А так как одним из направлений работы Счетной палаты является аудит расходования денежных средств ФНБ, все детали сделки по продаже акций Сбербанка, которые, как указал Саватюгин, до сих пор не опубликованы, будут самым тщательным образом проверены, пишет РИА Новости.

При этом аудитор подчеркнул, что ни Правительство, ни Банк России, ни представители Сбербанка не объяснили экономический смысл сделки. Ведь согласно российскому законодательству, имущество Банка России является федеральной собственность, также, как и средства Фонда национального благосостояния. И получается, что во время сделки "мы берем одну федеральную собственность – Банка России, платим из другой федеральной собственности Фонда национального благосостояния Банку России крупную сумму, потом она в основной части возвращается в федеральный бюджет".