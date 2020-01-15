В России всех школьников младших классов будут кормить бесплатно

Владимир Путин поручил до 1 сентября 2023 года обеспечить бесплатным горячим питанием всех российских школьников, обучающихся в 1-4 классах.

15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что все школьники, обучающиеся в 1-4 классах, должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Глава государства отметил, что это нововведение распространяется на всех учащихся младших классов, независимо от доходов семьи.

По словам Путина, в школах, которые оснащены необходимой инфраструктурой, столовыми и буфетами, бесплатное горячее питание должно предоставляться с 1 сентября 2020 года, а во всех остальных общеобразовательных учреждениях - не позднее 1 сентября 2023 года, пишет "Интерфакс".