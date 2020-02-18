Россия запретила въезд гражданам Китая на свою территорию

Россия временно приостановила въезд граждан КНР на свою территорию, но транзитных пассажиров запрет не коснется.

Россия временно запретила въезд на свою территорию гражданам Китая. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Запрет начинает действовать с 20 февраля и будет касаться тех китайских жителей, которые собираются посетить Россию для осуществления трудовой деятельности, учебы, или туризма. Частные поездки граждан КНР в Россию также попали под запрет, а вот китайцев, которые пересекают территорию страны транзитом, ограничения не коснутся, пишет ТАСС.