В Минэнерго озвучили сроки завершения строительства СП-2

Павел Сорокин заявил, что "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию в конце 2020 - начале 2021 года.

Заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин на пресс-конференции в Берлине подтвердил прогнозы завершения строительства энергетического проекта "Северный поток - 2". По его словам, газопровод, несмотря на давление с американской стороны, будет введен в эксплуатацию в конце 2020 - начале 2021 года, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп в конце прошлого года ввел санкции против российского проекта "Северный поток - 2", потребовав от компаний, занимающихся прокладкой труд газопровода, немедленно прекратить работы.