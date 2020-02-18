Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 ФЕВ, 21:18 МСК
USD (ЦБ)    63,7698
EUR (ЦБ)    69,0882

18 ФЕВ, 21:18 МСК
USD (ЦБ)    63,7698
EUR (ЦБ)    69,0882
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Исследование находит связь между чистящими средствами и детской астмой

18.02.2020 20:52
Комментарии
Исследование находит связь между чистящими средствами и детской астмой

Канадские исследователи обнаружили, что ароматизированные аэрозольные продукты имеют самую сильную связь с астмой, а больше всего заболеванию подвержены маленькие дети.

Канадское исследование, в котором участвовало более 2000 детей, показало, что дети, выросшие в домохозяйствах, которые использовали больше чистящих средств, были подвержены значительно большему риску заболеть астмой в возрасте до трех лет.

Ученые также считают, что длительное воздействие данной категории продуктов вызывает воспаление и сужение дыхательных путей. Многие чистящие средства содержат летучие органические соединения, химические вещества, которые, по словам Американской ассоциации легких, связаны с проблемами с дыханием и их следует избегать.

В своем исследовании, опубликованном в Журнале Канадской медицинской ассоциации, команда использовала данные исследования по продольному развитию здоровых младенцев в Канаде (CHILD), собранные в период между 2008 и 2015 годами, чтобы оценить, как часто чистящие средства использовались дома, когда ребенку было до четырех месяцев. Затем исследователи проверили, у какого количества трехлетних детей, принимавших участие в эксперименте, была диагностирована астма или рецидивирующие хрипы, свистящий звук при выдохе, который является признаком суженных дыхательных путей.

Они обнаружили, что дети в домах с наиболее частым использованием чистящих средств имели на 37% более высокие шансы на диагностику астмы и на 35% более высокие шансы на обнаружение хрипов. Продукты с самой сильной связью с астмой были ароматизированными, распыляемыми продуктами, которые производят мелкие капли жидкости, называемые аэрозолями.

«Мы думаем это потому, что аэрозоль помогает облегчить воздействие на легкие человека», - говорит старший автор Джаклин Паркс из Университета Саймона Фрейзера в Ванкувере. «Затем он может осесть на пыль, которую вы вдыхаете позже, или тогда фактическое распыление продукта может попасть в ваши легкие».

Авторы считают, что дети могут подвергаться особому риску, потому что у них более высокая частота дыхания и они находятся ближе к полу, пишет журнал Cosmos.

«Наши результаты показали, что химические вещества, которые вы можете обнаружить в воздухе после очистки помещения, остаются сконцентрированными в течение нескольких часов, и что на самом деле более важно, они более сконцентрированы, на уровне двух футов от пола, чем на пятифутовом уровне», - говорит Паркс. «А ведь именно здесь дети проводят много времени».

Исследователи призывают людей изменить культуру очистки наших домов, включая нашу склонность к искусственным ароматам.

«Мы должны приложить сознательные усилия, чтобы поставить под сомнение то, что мы действительно определяем как «чисто», когда речь идет о загрязнителях в воздухе», - предупреждает Паркс. «Итак, если люди хотят знать «как пахнет здоровый дом? » - никак».

Комментировать (без регистрации)
Ученые обнаружили новое
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Должники могут выдохнуть? В России хотят запретить отключать услуги ЖКХ

Должники могут выдохнуть? В России хотят запретить отключать услуги ЖКХ
Экономика

«Немыслимая война». Зачем Украина сталкивает Россию и Белоруссию лбами

«Немыслимая война». Зачем Украина сталкивает Россию и Белоруссию лбами
Политика 1

Отказывают в индексации. У властей есть деньги на работающих пенсионеров, но они их не дают?

Отказывают в индексации. У властей есть деньги на работающих пенсионеров, но они их не дают?
Экономика

Не поступятся тарифами? Правительство России предпочитает частным инвесторам естественные монополии

Не поступятся тарифами? Правительство России предпочитает частным инвесторам естественные монополии
Экономика

Ученые создали экологически чистую технологию, которая может генерировать электричество "из воздуха"

Ученые создали экологически чистую технологию, которая может генерировать электричество
Наука и технологии 2

Нефтяной шантаж. Чего Белоруссия и Россия добиваются друг от друга

Нефтяной шантаж. Чего Белоруссия и Россия добиваются друг от друга
Политика 1

Узнай, страна

Стартовал новый конкурс «Города для детей»

Стартовал новый конкурс «Города для детей»

В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом

В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом

В Кемеровской области впервые в России оборудовали очистные сооружения нового поколения на шахте

В Кемеровской области впервые в России оборудовали очистные сооружения нового поколения на шахте

В Иркутской области ввели в работу энерготранзит 220 кВ протяженностью 300 км за 12,6 млрд рублей

В Иркутской области ввели в работу энерготранзит 220 кВ протяженностью 300 км за 12,6 млрд рублей

Новости дня

20:11 Президент РФ подписал указ об увольнении Суркова Президент РФ подписал указ об увольнении Суркова
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
19:56 Ученые обнаружили новое "цветочное захоронение" неандертальцев Ученые обнаружили новое "цветочное захоронение" неандертальцев
19:50 Вашингтон ввел санкции против "дочки" "Роснефти" Вашингтон ввел санкции против "дочки" "Роснефти"
19:15 Пользователи рассказали о сбое в работе Twitter Пользователи рассказали о сбое в работе Twitter
18:51 Apple заявила об ограничении поставок iPhone Apple заявила об ограничении поставок iPhone
18:14 Песков прокомментировал вооруженное столкновение в Донбассе Песков прокомментировал вооруженное столкновение в Донбассе
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
17:47 В Минэнерго озвучили сроки завершения строительства СП-2 В Минэнерго озвучили сроки завершения строительства СП-2

Узнай, страна!

17:25 Стартовал новый конкурс «Города для детей» Стартовал новый конкурс «Города для детей»
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13:45 В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter