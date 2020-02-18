Исследование находит связь между чистящими средствами и детской астмой

Канадские исследователи обнаружили, что ароматизированные аэрозольные продукты имеют самую сильную связь с астмой, а больше всего заболеванию подвержены маленькие дети.

Канадское исследование, в котором участвовало более 2000 детей, показало, что дети, выросшие в домохозяйствах, которые использовали больше чистящих средств, были подвержены значительно большему риску заболеть астмой в возрасте до трех лет.

Ученые также считают, что длительное воздействие данной категории продуктов вызывает воспаление и сужение дыхательных путей. Многие чистящие средства содержат летучие органические соединения, химические вещества, которые, по словам Американской ассоциации легких, связаны с проблемами с дыханием и их следует избегать.

В своем исследовании, опубликованном в Журнале Канадской медицинской ассоциации, команда использовала данные исследования по продольному развитию здоровых младенцев в Канаде (CHILD), собранные в период между 2008 и 2015 годами, чтобы оценить, как часто чистящие средства использовались дома, когда ребенку было до четырех месяцев. Затем исследователи проверили, у какого количества трехлетних детей, принимавших участие в эксперименте, была диагностирована астма или рецидивирующие хрипы, свистящий звук при выдохе, который является признаком суженных дыхательных путей.

Они обнаружили, что дети в домах с наиболее частым использованием чистящих средств имели на 37% более высокие шансы на диагностику астмы и на 35% более высокие шансы на обнаружение хрипов. Продукты с самой сильной связью с астмой были ароматизированными, распыляемыми продуктами, которые производят мелкие капли жидкости, называемые аэрозолями.

«Мы думаем это потому, что аэрозоль помогает облегчить воздействие на легкие человека», - говорит старший автор Джаклин Паркс из Университета Саймона Фрейзера в Ванкувере. «Затем он может осесть на пыль, которую вы вдыхаете позже, или тогда фактическое распыление продукта может попасть в ваши легкие».

Авторы считают, что дети могут подвергаться особому риску, потому что у них более высокая частота дыхания и они находятся ближе к полу, пишет журнал Cosmos.

«Наши результаты показали, что химические вещества, которые вы можете обнаружить в воздухе после очистки помещения, остаются сконцентрированными в течение нескольких часов, и что на самом деле более важно, они более сконцентрированы, на уровне двух футов от пола, чем на пятифутовом уровне», - говорит Паркс. «А ведь именно здесь дети проводят много времени».

Исследователи призывают людей изменить культуру очистки наших домов, включая нашу склонность к искусственным ароматам.