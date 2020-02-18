В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов РФ

Екатерина Лахова предложила закрепить в главном законе страны неприкосновенность экс-лидеров России.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции РФ Павел Крашенинников рассказал, что в главном законе страны могут закрепить неприкосновенность бывших российских президентов. По его словам, соответствующая поправка действительно существует и она сейчас обсуждается.

Отмечается, что с таким предложением выступила председатель Союза женщин России, член рабочей группы по поправкам в Конституцию Екатерина Лахова, пишет "Российская газета".