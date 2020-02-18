Исследователи: Динозавры были теплокровными

Тайны, окружающие динозавров, очаровывали не одно поколение ученых, но и по сей день остается много открытых вопросов касающихся гигантских существ, населявших нашу планету на протяжении десятков миллионов лет.

Сегодня, благодаря международной группе ученых, возможно, разгадана ключевая загадка их жизни.

Хладнокровны ли динозавры на самом деле?

Команда ученых во главе с профессором Хагитом Аффеком из Института наук о Земле при Еврейском университете в Иерусалиме, решила проверить, действительно ли динозавры были хладнокровными животными.

Исследователи использовали новый подход для измерения исторических температур, анализируя химические связи между тяжелыми изотопами минералов карбоната кальция, присутствующих в скорлупе яиц. Данная методика позволила ученым оценить температуру материнского тела, которое откладывало яйца.

Анализ яичной скорлупы Maiasaura peeblesorum показал, что у утконосого динозавра температура тела была выше, чем в окружающей среде.

Аффек и его команда изучили окаменелости яичной скорлупы, представляющие 3 основные группы динозавров, обитавших в Канаде около 75 млн лет назад.

Модель гнезда майазавра. Изображение: Wikimedia Commons.

Исследовав окаменелости, ученые пришли к выводу, что температура тела динозавров была между 35 ° и 40 ° C, близкой к температуре тела человека, пишет zmescience.com.

«Наши результаты показывают, что у всех основных групп динозавров температура тела превышала температуру окружающей среды», – сообщила Робин Доусон, ведущий автор исследования.

Эти динозавры были эндотермными (сами генерировали тепло, поддерживая температуру тела), а не эктотермными животными, жизнедеятельность которых зависит от внешних источников тепла.

Статья с результатами исследования представлена на страницах издания Science Advances.