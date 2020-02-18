Apple заявила об ограничении поставок iPhone

Корпорация Apple не рассчитывает добиться положительных финансовых результатов из-за снижения спроса на мобильные устройства.

В американской корпорации Apple сообщили, что из-за вспышки нового типа коронавируса COVID-2019 компания была вынуждена временно ограничить поставки iPhone по всему миру. Поясняется, что китайские партнеры уже приступили к работе по производству мобильных устройств, однако темпы изготовления пока остаются невысокими. Также в Apple заявили, что компания не ждет выполнения мартовского финансового прогноза, так как в Китайской Народной Республике спрос на гаджеты резко сократился, пишет "Коммерсантъ".