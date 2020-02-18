Пользователи рассказали о сбое в работе Twitter

В работе Twitter возник глобальный сбой, сообщает портал Down Detector.

Согласно данным портала Down Detector, который занимается отслеживанием неполадок в работе интернет-ресурсов, более 70% пользователей по всему миру не смогли зайти на сайт популярной социальной сети Twitter. Отмечается, что первыми о проблемах в работе мессенджера пожаловались жители Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Японии. Позднее жалобы стали поступать и от граждан Российской Федерации, пишет РИА Новости.