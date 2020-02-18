Песков прокомментировал вооруженное столкновение в Донбассе

Кремль выразил надежду, что в скором времени удастся прояснить все детали вооруженного столкновения в Донбассе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Российская Федерация пока не располагает данными о произошедшем вооруженном столкновении в Донбассе. Также он выразил надежду, что в скором времени удастся прояснить все детали произошедшего инцидента, после чего Москва "сможет сделать какие-либо выводы".

Ранее стало известно, что утром 18 февраля между Народной милицией Луганской народной республики и Вооруженными силами Украины произошло вооруженное столкновение, пишет ТАСС.