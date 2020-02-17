Названы условия для проведения встречи "нормандской четверки"

Сергей Лавров заявил, что "нормандский саммит" может состояться в запланированные сроки, но при условии выполнения ранее достигнутых договоренностей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что саммит в формате "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия) может состояться в апреле текущего года, но только после выполнения всех условий предыдущего саммита.

"Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем", - сказал министр.

Лавров напомнил, что обе стороны конфликта должны прекратить огонь, развести силы и технику, обменяться пленными, а также разминировать оговоренные территории. Помимо этого Киев обязался на постоянной основе включить формулу Штайнмайера в украинское законодательство, пишет РИА Новости.