Суд Швеции отклонил иск Литвы к "Газпрому"

Вильнюс окончательно проиграл спор с "Газпромом" о компенсации в размере €1,4 млрд.

17 февраря Минэнерго Литвы сообщило, что Верховный суд Швеции в последней инстанции отклонил просьбу страны о пересмотре решения Стокгольмского арбитража 2016 года по иску против "Газпрома". Таким образом, российская газовая компания не будет выплачивать компенсацию Вильнюсу в размере €1,4 млрд.

Отмечается, что судебный спор России и Литвы продолжался около 8 лет. По словам литовской стороны, в 2004-2012 годах "Газпром", пользуясь своим монопольным положением на рынке республики, назначил завышенную цену на импортируемый газ. В связи с этим, Вильнюс требовал от российской компании выплату компенсации, пишет ТАСС.