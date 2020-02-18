РФ проиграла суд в Гааге против акционеров ЮКОСа

Россию обязали выплатить $50 млрд экс-акционерам компании ЮКОС.

Российские власти должны выплатить бывшим акционерам компании ЮКОС $50 млрд. Соответствующий вердикт вынес Апелляционный суд Гааги, оставив в силе решение от 2014 года.

В Минюсте РФ заявили, что российская сторона планирует оспорить вынесенный вердикт. В ведомстве рассказали, что экс-акционеры ЮКОСа получили активы этой компании благодаря проведению ряда противоправных действий, однако Апелляционный суд Гааги проигнорировал данный факт, пишет РИА Новости.