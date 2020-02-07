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Ученые вырастили финиковые пальмы из семян, пролежавших 2000 лет

07.02.2020 00:23
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Ученые вырастили финиковые пальмы из семян, пролежавших 2000 лет

Израильские ученые успешно вырастили финиковые пальмы из семян, пролежавших в пещерах и среди развалин древней крепости около 2000 лет.

«Удивительный результат. Это проливает свет на тот факт, что мы не понимаем долгосрочной жизнеспособности семян», – отметил Робин Аллаби, генетик из Университета Уорика, который не входил в исследовательскую группу.

Чтобы вырастить финиковые растения, Сара Саллон, которая является ведущим автором исследования, и ее коллеги отсортировали сотни семян. Некоторые семена были найдены на месте, где находится древняя крепость Масада, частично построенная библейским царем Иродом, другие семена нашли в пещерах вокруг Мертвого моря.

Исследователи замочили 34 наиболее перспективных образца в теплой воде и жидких удобрениях, а затем посадили их в стерильную горшечную почву. И только шесть семян проросли и превратились в саженцы, которые в конечном итоге станут финиковыми пальмами.

Статья с результатами исследования представлена на страницах издания Science Advances.

Древние семена. © Sara Sallon et al., 2020

Все успешные семена были примерно на 30% больше, чем семена современных фиников, что говорит о том, что древние финики были значительно крупнее современных сортов.

Чтобы удостовериться в том, что семена действительно древние, а не более поздние образцы, ученые использовали радиоуглеродный анализ. Он показал, что возраст семян колеблется от 1 800 до 2 400 лет, пишет sciencemag.org.

Возродившиеся к жизни финиковые пальмы включают в себя как женские, так и мужские деревья, и исследователи надеются, что деревья в конечном итоге принесут плоды.

Шесть недавно выращенных пальм: Адам (110 месяцев), Иона (63 месяца), Уриил (54 месяца), Вооз (54 месяца), Юдифь (47 месяцев) и Анна (88 месяцев). Последние 2 дерева могут однажды принести плоды. © Sara Sallon et al., 2020

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