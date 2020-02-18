В правительстве не поддержали проект о переносе выходного на 31 декабря

Как заявили в кабмине, в Трудовом кодексе уже существует норма, согласно которой можно переносить выходные на другие дни.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности отклонила проект, в котором речь идет о переносе одного из выходных дней на 31 декабря, пишет «РГ». Как сообщает издание, автора законопроекта являются представители фракции ЛДПР. По словам депутатов, менять выходные нужно так, чтобы последний день года сделать нерабочим, если он не носит статус календарного выходного.

Как заявили в кабмине, в Трудовом кодексе уже существует норма, согласно которой можно двигать выходные на другие дни для более «рационального использования».