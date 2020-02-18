Лукашенко проведет встречу с Сечиным

Контракт России и Белоруссии на поставку нефти истек 31 декабря 2019 года.

Во вторник, 18 февраля, в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет встречу с главным исполнительным директором российской нефтегазовой компании ПАО "НК "Роснефть" Игорем Сечиным. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Беларусь.

Ранее стало известно, что контракт Российской Федерации и Белоруссии на поставку нефти истек в конце прошлого года. С тех пор стороны ведут переговоры о его продлении, однако прийти к соглашению пока не удалось.