Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 ФЕВ, 14:11 МСК
USD (ЦБ)    63,7698
EUR (ЦБ)    69,0882

18 ФЕВ, 14:11 МСК
USD (ЦБ)    63,7698
EUR (ЦБ)    69,0882
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Лукашенко проведет встречу с Сечиным

18.02.2020 13:40
Комментарии
Лукашенко проведет встречу с Сечиным

Контракт России и Белоруссии на поставку нефти истек 31 декабря 2019 года.

Во вторник, 18 февраля, в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет встречу с главным исполнительным директором российской нефтегазовой компании ПАО "НК "Роснефть" Игорем Сечиным. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Беларусь.

Ранее стало известно, что контракт Российской Федерации и Белоруссии на поставку нефти истек в конце прошлого года. С тех пор стороны ведут переговоры о его продлении, однако прийти к соглашению пока не удалось.

Комментировать (без регистрации)
Белоруссия прокомментировала санкции ЕС
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Немыслимая война». Зачем Украина сталкивает Россию и Белоруссию лбами

«Немыслимая война». Зачем Украина сталкивает Россию и Белоруссию лбами
Политика

Отказывают в индексации. У властей есть деньги на работающих пенсионеров, но они их не дают?

Отказывают в индексации. У властей есть деньги на работающих пенсионеров, но они их не дают?
Экономика

Не поступятся тарифами? Правительство России предпочитает частным инвесторам естественные монополии

Не поступятся тарифами? Правительство России предпочитает частным инвесторам естественные монополии
Экономика

Ученые создали экологически чистую технологию, которая может генерировать электричество "из воздуха"

Ученые создали экологически чистую технологию, которая может генерировать электричество
Наука и технологии 1

Нефтяной шантаж. Чего Белоруссия и Россия добиваются друг от друга

Нефтяной шантаж. Чего Белоруссия и Россия добиваются друг от друга
Политика 1

Москва и Петербург. Почему в рейтинге лучших регионов России не меняются лидеры

Москва и Петербург. Почему в рейтинге лучших регионов России не меняются лидеры
Экономика

Узнай, страна

В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом

В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом

В Кемеровской области впервые в России оборудовали очистные сооружения нового поколения на шахте

В Кемеровской области впервые в России оборудовали очистные сооружения нового поколения на шахте

В Иркутской области ввели в работу энерготранзит 220 кВ протяженностью 300 км за 12,6 млрд рублей

В Иркутской области ввели в работу энерготранзит 220 кВ протяженностью 300 км за 12,6 млрд рублей

В Приморье начали завершающие этапы строительства 250-километровой ЛЭП за 8,3 млрд рублей

В Приморье начали завершающие этапы строительства 250-километровой ЛЭП за 8,3 млрд рублей

Новости дня

13:08 В правительстве не поддержали проект о переносе выходного на 31 декабря В правительстве не поддержали проект о переносе выходного на 31 декабря
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:13 Нидерланды не нашли «Буков», которые могли бы сбить MH17 под Донецком в 2014 году Нидерланды не нашли «Буков», которые могли бы сбить MH17 под Донецком в 2014 году
11:06 Наступившее в Москве тепло побило рекорд 1949 года Наступившее в Москве тепло побило рекорд 1949 года
10:04 В Ухане главный врач больницы скончался от коронавируса В Ухане главный врач больницы скончался от коронавируса
09:03 В Алма-Ате поймали экстремистов, которые планировали теракты В Алма-Ате поймали экстремистов, которые планировали теракты
07:32 В России хотят запретить отключение услуг ЖКХ должникам В России хотят запретить отключение услуг ЖКХ должникам
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
00:18 Новая "зеленая" технология генерирует электричество "из воздуха" Новая "зеленая" технология генерирует электричество "из воздуха"

Узнай, страна!

13:45 В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter