Белоруссия прокомментировала санкции ЕС

Ранее стало известно, что ЕС решил продлить санкции против Белоруссии до 28 февраля 2021 года.

МИД Белоруссии недовольно решением о продлении санкций Европейского союза (ЕС) против республики еще на один год. Кроме того белорусское ведомство называет такие ограничительные меры "безосновательными пережитками прошлого", подчеркнув, что за последнее время отношения ЕС и Минска значительно улучшились, нежели чем за предыдущее десятилетие санкций, пишет RT.

17 февраля в Евросоюзе сообщили, что организация приняла решение продлить антибелорусские ограничительные меры до 28 февраля 2021 года.