В России хотят запретить отключение услуг ЖКХ должникам

Соответствующую инициативу планируют поддержать фракции ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ.

Депутаты Госдумы рассмотрят поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, согласно которым водится запрет на отключение коммунальных услуг должникам. Как пишут «Известия», инициативу планируют поддержать фракции ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ. Что касается ЕР, то в этой партии заявили о том, что данный документ нужно подробно изучить. Кроме этого, как сообщается, правовое управление ГД уже дало положительную оценку законопроекту.

По словам автора документа (депутат от КПРФ Алексей Куринный), отключение услуг ЖКХ – это не только дискомфорт для должников, но и для всех жильцов.