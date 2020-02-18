Нидерланды не нашли «Буков», которые могли бы сбить MH17 под Донецком в 2014 году

Борт MH17 пролетал вне досягаемости от всех украинских и российских точек, в которых были развернуты «Буки».

Разведка Нидерландов не нашла ни одного ЗРК «Бук», который имел бы отношение к крушению малайзийского Boeing под Донецком в 2014 году. Как передает РИА Новости, соответствующая информация содержится в статье, автором которой стал журналист и автор фильма об авиакатастрофе Макс Ван дер Верфф. На своем сайте он опубликовал несколько документов, один из которых рассказывает о расследовании военной разведки Нидерландов (MIVD) о причастности «Буков» к катастрофе. Итоги расследования были направлены в госпрокуратуру страны. Так, в письме, речь идет о том, что маршрут MH17 проходил вне досягаемости от всех украинских и российских точек, в которых были развернуты «Буки».