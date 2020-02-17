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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании в марте

17.02.2020 13:06
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Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании в марте

Речь идет об изменениях температуры до минус десяти градусов в европейской части России.

В марте в европейскую часть России может прийти резкое похолодание – об этом в разговоре с РБК проинформировал представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик уточнил, что речь идет об изменениях температуры до минус десяти градусов.

Специалист также отметил, что по своей сути март пока что еще является зимним месяцем, и по этой причине к снижению температуры не стоит относится как к чему-то необычному.

О прогнозах на март ранее говорила и залабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, март по всей европейской России будет соответствовать климатической норме.

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