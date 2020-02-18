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В Ухане главный врач больницы скончался от коронавируса

18.02.2020 10:04
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В Ухане главный врач больницы скончался от коронавируса

Лю Чжимин был первым, кто вял на себя руководство медицинским учреждением в Китае, которое начало принимать больных коронавирусом.

В Ухане главврач госпиталя «Учан» 51-летний Лю Чжимин скончался после того, как заразился новым типом коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на китайское Центральное телевидение. Уточняется, что это произошло во вторник утром. Ранее СМИ опровергали сообщения о его гибели, однако печальный факт имеет место быть.

Лю Чжимин был первым, кто вял на себя руководство медицинским учреждением в Китае, которое начало принимать больных коронавирусом. В данный момент в специализированной больнице работает 966 человек.

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