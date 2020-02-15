В Европе произошел первый случай смерти человека от коронавируса

Китайский турист, находящийся во Франции, умер от коронавируса.

В Европе зафиксирован первый случай смерти человека от коронавируса. Он произошел во Франции с китайским туристом из провинции Хубэй, которому было восемьдесят лет. Об этом сообщила министр здравоохранения Франции Аньес Бузен. По ее словам, дочь скончавшегося, в настоящее время находится в госпитале, тем не менее ее состояние здоровья не вызывает опасений и она будет выписана в ближайшее время, пишет РИА Новости.

Коронавирус COVID-2019 вспыхнул в китайском Ухане в декабре прошлого года. Соглано последним данным количество инфицированных коронавирусом в КНР превышает 66 тыс. человек, 1523 человека скончались, а более 8 тыс. человек полностью излечились от вируса.