В Гренландии предложили продавать талую воду из тающих ледников

Гренландия собирается продавать талую воду из тающих ледников коммерческим предприятиям.

Об этом в интервью изданию Der Tagesspiegel сообщил министр энергетики страны Йесс Сване. По его словам, в настоящее время существует 9 проектов, получивших соответствующие лицензии на экспорт воды. Общее количество лицензий, выданных Гренландией на добычу воды, составило 16 единиц.

Сване отметил, что нехватка питьевой воды на планете будет лишь увеличиваться, поэтому правительство хочет, чтобы талая питьевая вода стала экспортным продуктом.

Чиновник также заметил, что если не экспортировать воду из тающих ледников она стечет в океан и так и не будет использована, пишет ltagesspiegel.de.