В Samsung прокомментировали обязательную предустановку отечественного ПО на гаджеты

Закон об обязательной предустановке на гаджеты российского программного обеспечения никак не отразится на работе Samsung в России

Официальный представитель пресс-службы российского офиса южнокорейской корпорации Samsung прокомментировал новый закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, попадающие на российский рынок. Так, по словам представителя, у корпорации не возникнет трудностей с выполнением требований данного закона. Samsung будет выполнять все необходимые предписания российского законодательства, которые никак не повлияют на работу корпорации или ее планы по работе на территории страны, пишет ТАСС.

Тем не менее, хотя закон об обязательной предустановке российского ПО на гаджеты подписан президентом России в декабре прошлого года, Правительство все еще не сформировало перечень гаджетов, на которые необходимо устанавливать отечественное ПО, список обязательного к предустановке программного обеспечения, а также не определило порядок установки программ.