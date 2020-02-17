Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
17 ФЕВ, 22:36 МСК
USD (ЦБ)    63,3085
EUR (ЦБ)    68,6201

17 ФЕВ, 22:36 МСК
USD (ЦБ)    63,3085
EUR (ЦБ)    68,6201
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Samsung прокомментировали обязательную предустановку отечественного ПО на гаджеты

17.02.2020 21:45
Комментарии
В Samsung прокомментировали обязательную предустановку отечественного ПО на гаджеты

Закон об обязательной предустановке на гаджеты российского программного обеспечения никак не отразится на работе Samsung в России

Официальный представитель пресс-службы российского офиса южнокорейской корпорации Samsung прокомментировал новый закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, попадающие на российский рынок. Так, по словам представителя, у корпорации не возникнет трудностей с выполнением требований данного закона. Samsung будет выполнять все необходимые предписания российского законодательства, которые никак не повлияют на работу корпорации или ее планы по работе на территории страны, пишет ТАСС.

Тем не менее, хотя закон об обязательной предустановке российского ПО на гаджеты подписан президентом России в декабре прошлого года, Правительство все еще не сформировало перечень гаджетов, на которые необходимо устанавливать отечественное ПО, список обязательного к предустановке программного обеспечения, а также не определило порядок установки программ.

Комментировать (без регистрации)
В России сократилось производство легковых автомобилей
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Нефтяной шантаж. Чего Белоруссия и Россия добиваются друг от друга

Нефтяной шантаж. Чего Белоруссия и Россия добиваются друг от друга
Политика

Москва и Петербург. Почему в рейтинге лучших регионов России не меняются лидеры

Москва и Петербург. Почему в рейтинге лучших регионов России не меняются лидеры
Экономика

Сомнительные операции. В каких случаях Центробанк рекомендует банкам блокировать счета

Сомнительные операции. В каких случаях Центробанк рекомендует банкам блокировать счета
Экономика

С оружием в руках. Чем и для чего вооружают солдат в Сухопутных войсках России?

С оружием в руках. Чем и для чего вооружают солдат в Сухопутных войсках России?
Наука и технологии 1

Строительная зачистка. Что будет с ценами на жилье после массового исхода девелоперов с российского рынка?

Строительная зачистка. Что будет с ценами на жилье после массового исхода девелоперов с российского рынка?
Экономика

Отпустить и принять. Как найти внутренний покой в меняющемся мире?

Отпустить и принять. Как найти внутренний покой в меняющемся мире?
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Кемеровской области разработали технологию выращивания хвойных саженцев со 100% приживаемостью

В Кемеровской области разработали технологию выращивания хвойных саженцев со 100% приживаемостью

В Бурятии ввели в эксплуатацию экологичный биотопливный котел на Селенгинском ЦКК за 0,6 млрд рублей

В Бурятии ввели в эксплуатацию экологичный биотопливный котел на Селенгинском ЦКК за 0,6 млрд рублей

В Самарской области военная полиция впервые получила новейшие комплексы нелетального оружия

В Самарской области военная полиция впервые получила новейшие комплексы нелетального оружия

В Тверской области дополнительно построили 50 улучшенных плацкартных вагонов для российских регионов

В Тверской области дополнительно построили 50 улучшенных плацкартных вагонов для российских регионов

Новости дня

22:33 В Гренландии предложили продавать талую воду из тающих ледников В Гренландии предложили продавать талую воду из тающих ледников
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
21:17 Древние зерна помогли ученым понять пути распространения зерновых в Евразии Древние зерна помогли ученым понять пути распространения зерновых в Евразии
20:14 Российско-турецкие переговоры по Идлибу продолжатся во вторник Российско-турецкие переговоры по Идлибу продолжатся во вторник
19:38 Кремль ответил на заявление Трампа по Сирии Кремль ответил на заявление Трампа по Сирии
19:10 В России сократилось производство легковых автомобилей В России сократилось производство легковых автомобилей
18:51 Украина ответила на сообщения об увольнении прокуроров по делу MH17 Украина ответила на сообщения об увольнении прокуроров по делу MH17
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
18:27 В Москве стартовали переговоры России и Турции по Идлибу В Москве стартовали переговоры России и Турции по Идлибу

Узнай, страна!

13:46 В Кемеровской области разработали технологию выращивания хвойных саженцев со 100% приживаемостью В Кемеровской области разработали технологию выращивания хвойных саженцев со 100% приживаемостью
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter